В Нежине верующие Украинской Православной Церкви отметили день чудотворной иконы Богородицы «О Всепетая Мати», которая находится в Благовещенском монастыре.

Фото: Нежинская епархия

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на orthodox.cn.ua, праздничную Божественную литургию епископ Ладанский Феодосий.

Празднование в честь чудотворной иконы «О Всепетая Мати», которая находится в Благовещенском монастыре Нежина, возглавил епископ Ладанский Феодосий.

На литургии молились об избавлении от эпидемии коронавируса и о врачах, которые ведут борьбу с болезнью.

В конце богослужения совершили молебен перед чудотворным образом Богородицы.

*** Образ «О, Всепетая Мати» находится в Благовещенском мужском монастыре Нежина. Название иконы связано с тем, что край мафория (верхняя одежда; длинное женское покрывало, спускающееся с головы до пят – ред.) Богородицы украшен каймой с текстом строфы 13-го кондака Великого Акафиста на церковнославянском языке: «О, Всепетая Мати, рождшая всех святых Святейшее Слово, нынешнее приношение приемши, от всяких напасти избави всех, и грядущия изми муки, вопиющия Ти: Аллилуиа».

21 декабря 2017 года постановлением Синода УПЦ икона Пресвятой Богородицы «О, Всепетая Мати» из Благовещенского мужского монастыря Нежина была признана общецерковной святыней.