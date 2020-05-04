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В Нежине священники Украинской Православной Церкви передали защитные маски в помощь сельским врачам в период карантина в связи с коронавирусом.

Фото: Нежинская епархия 

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Нежинской епархии, 2 мая в Нежине УПЦ начала изготовление антисептических средств по рецепту Всемирной организации здравоохранения. Первые 150 литров антисептика переданы в храмы для использования прихожанами.

Сегодня благочинный Варвинского округа протоиерей Владимир Гавьянець передал защитные маски Журавской сельской врачебной амбулатории.
ForUm

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