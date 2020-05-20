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Украинская сторона созывает внеочередное заседание группы по безопасности в ТКГ в связи с ложным обвинением Вооруженных сил Украины в якобы обстреле объектов энергетической инфраструктуры на неподконтрольных территориях Луганской области.

Об этом заявил первый заместитель главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Алексей Резников в комментарии Интерфакс-Украина.

«С целью обсуждения сложившейся ситуации, украинская сторона инициирует проведение в неотложном порядке консультаций рабочей группы по вопросам безопасности ТКГ в режиме видеоконференции», - сказал он.

По его Резникова, украинская сторона обратилась к специальному представителю председателя ОБСЕ в ТКГ Хайди Грау с просьбой проинформировать представителя делегации РФ Бориса Грызлова об этой инициативе.

Резников отмечает, что информация о якобы обстреле не соответствует действительности, носит провокационный характер и является абсолютно безосновательной.

Это обращение было подписано председателем украинской делегации в ТКГ Леонидом Кучмой и направлено в ОБСЕ.

Ранее  глава так называемой «ЛНР» Леонид Пасечник обвинил ВСУ в обстреле объектов энергетической инфраструктуры в ОРЛО и пригрозил «отодвинуть линию разграничения».

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции заявил, что заявления представителей НВФ об обстреле гражданских объектов со стороны Вооруженных сил Украины не соответствуют действительности.

 
ForUm

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