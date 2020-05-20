Российская Федерация должна повлиять на незаконные вооруженные формирования на временно оккупированных территориях Донбасса с целью прекращения обстрелов, ведь только РФ имеет на них влияние, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве.

Он отметил, что заявления представителей НВФ об обстреле гражданских объектов со стороны Вооруженных сил Украины не соответствуют действительности.

«Полтора месяца десятки машин ОБСЕ, которые едут на ту (оккупированную, - ред.) территорию, - ни одной машины не пропускают туда. А они говорят, что ОБСЕ фиксирует, что мы стреляем по гражданским. Мы не стреляем по украинцам. Мы отвечаем боевикам – все, что мы делаем», - заявил Зеленский.

В то же время президент отметил, что никогда не призывал не отвечать на обстрелы со стороны НВФ.

«Я хотел показать всему миру, что у нас очень крепкая армия. Но мы не провоцируем. Мы боремся за нашу страну. Если по нам стреляют, мы будем отвечать. Но первыми стрелять мы не будем», - заявил он.

Зеленский сообщил, что после заявлений боевиков Украинская делегация в ТКГ созывает срочную встречу в Минском формате.

«Я уверен и верю в то, что единственное влияние на них имеет Российская Федерация. И они должны на них повлиять», - сказал он.

По словам президента, провокации боевиков информационно направлены против Украины.

«Сегодня они нас обвиняют в гуманитарном кризисе. Мы даем туда воду – мы ее не перекрываем, несмотря на то, что они долгое время не платят за эту воду», - отметил он.