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Президент Владимир Зеленский отмечает, что языковой вопрос в Украине не стоит. Глава государства надеется на подписание меморандума о взаимопонимании с Венгрией.

«У нас много различных меньшинств. Такая страна. Столько границ. Такая история. Мы должны защищать права и возможности каждого меньшинства знать свой язык. Для многих он не украинский. Например, когда мы говорим о Берегового», - сказал Зеленский во время пресс-конференции в Киеве.

В то же время он считает, что каждый гражданин Украины должен знать украинский язык.

Президент напомнил, что из-за вопросов изучения языка национального меньшинства Украины имеет непростые отношения с Венгрией. Однако он выразил надежду, что эта проблема будет решена в ближайшее время.

«Господин Орбан (премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, - ред.) в течение года искал со мной встречи. Я готов к этой фундаментальной встрече, на которой я хотел бы, чтобы мы подписали меморандум между Украиной и Венгрией. Меморандум о всем: и ситуации безопасности и уважения к истории», - заявил Зеленский.

Говоря о временно оккупированных территориях Донбасса, президент отметил, что местные жители выражают благодарность за запуск русскоязычного телеканала «Дом», который показывает видеоуроки «Всеукраинской школы онлайн».

«Больше никакой качественной школы в них, на временно оккупированной территории, а не транслируется. Мы это знаем. Мы получаем отчет. Поэтому я очень рад, что у нас «Дом» заработал», - заявил он.
ForUm

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