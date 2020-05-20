20 мая в 10:20 в селе Алексеевка Никопольского района во время движения грузового автомобиля «Iveco» по автомобильному мосту через Алексеевский залив Каховского водохранилища, произошло разрушение одной из секций моста. Об этом сообщила пресс-служба полиции Днепропетровской области.

Мост является частью трассы Н-23 Кропивницкий - Запорожье. Его длина составляет 120, а высота – 5м. Конструкция сооружения состоит из семи железобетонных опор и шести металлических секций. Длина одной секции - 20 м. Владельцем сооружения является Служба автомобильных дорог в Днепропетровской области.

В результате происшествия погибших и пострадавших нет.

В настоящее время на месте работают представители служб. Решается вопрос о привлечении специализированной техники.

Полицией организован объезд автотранспорта через село Старозаводское Никопольского района.

Причины разрушения моста устанавливается.