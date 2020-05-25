также в разделеОбщество
Мандзий не исключает проведения сессий в вузах с 1 июня 7
С начала года жертвами выйны на Донбассе среди населения стали 44 человека 10
Подозреваемого в массовом убийстве на Житомирщине отправят на психиатрическую экспертизу 12
Ляшко: Украина перешла к стратегии сдерживания заболеваемости COVID-19 25
Криклий сообщил, когда начнут продавать билеты на поезда 30
Синоптик рассказал, когда в Украине потеплеет 20
«Ловля на патриотизм»: В Польше украинские огурцы выдавали за местные 18
В Кабмине подумывают над «воскрешением» аграрного министерства 14
Объявлен в розыск застройщик, возводящий жилкомплекс на территории НИИ 17
Началась регистрация на дополнительную сессию ВНО 11
СБУ разоблачила схему продаж «биодобавок» от коронавируса на $1,1 миллиона 34
«Батькивщина» продержалась на самоизоляции 4 дня 28
Еще один украинец освобожден из пиратского плена 14
СБУ подозревает своего сотрудника в причастности к наркобизнесу 20
СМИ: Виктор Ляшко «поднялся» благодаря уголовнику и его СПИД-инфицированию 48
Зеленский будет лично контролировать закупки Минздравом средств защиты 13
В Днипре возобновили работу метро 18
В Кагарлык отправили областную полицию 196

Обвалившийся железный мост через реку Чертомлык в селе Алексеевка Никопольского района Днепропетровской области заменят временным понтонным. Об этом заявил заместитель председателя Днепропетровской ОГА Александр Москаленко, сообщает пресс-служба администрации.

«Пока будут продолжаться восстановительные работы, приняли решение смонтировать временную переправу, чтобы водители не делали значительный крюк по объездной дороге. Сейчас вблизи разрушенного моста готовят «дорожную подушку» под будущий понтонный - отсыпают шлак. Запустить новую переправу планируют уже завтра. Будут установлены ограничения на вес грузовиков. Поэтому обращаем внимание водителей на их обязательное соблюдение», – отметил он.

Понтонную переправу через реку Чертомлык в Никопольском районе монтирует служба автодорог в Днепропетровской области при содействии облгосадминистрации. Одновременно готовят и проектно-изыскательскую документацию для начала восстановления разрушенного моста.

Понтонный мост имеет плавучие опоры-понтоны, которые поддерживают палубу для движения транспорта и пешеходов. Его устанавливают как временную переправу через водоемы - при аварии или во время ремонта постоянных мостов.

Напомним, 20 мая в 10:20 в селе Алексеевка Никопольского района во время движения грузового автомобиля «Iveco» по автомобильному мосту через Алексеевский залив Каховского водохранилища, произошло разрушение одной из секций моста

Стоит отметить, что в это время в Киеве проходила пресс-конференция президента Владимира Зеленского.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
3452 грн.
42
Теги