Обвалившийся железный мост через реку Чертомлык в селе Алексеевка Никопольского района Днепропетровской области заменят временным понтонным. Об этом заявил заместитель председателя Днепропетровской ОГА Александр Москаленко, сообщает пресс-служба администрации.

«Пока будут продолжаться восстановительные работы, приняли решение смонтировать временную переправу, чтобы водители не делали значительный крюк по объездной дороге. Сейчас вблизи разрушенного моста готовят «дорожную подушку» под будущий понтонный - отсыпают шлак. Запустить новую переправу планируют уже завтра. Будут установлены ограничения на вес грузовиков. Поэтому обращаем внимание водителей на их обязательное соблюдение», – отметил он.

Понтонную переправу через реку Чертомлык в Никопольском районе монтирует служба автодорог в Днепропетровской области при содействии облгосадминистрации. Одновременно готовят и проектно-изыскательскую документацию для начала восстановления разрушенного моста.

Понтонный мост имеет плавучие опоры-понтоны, которые поддерживают палубу для движения транспорта и пешеходов. Его устанавливают как временную переправу через водоемы - при аварии или во время ремонта постоянных мостов.

Напомним, 20 мая в 10:20 в селе Алексеевка Никопольского района во время движения грузового автомобиля «Iveco» по автомобильному мосту через Алексеевский залив Каховского водохранилища, произошло разрушение одной из секций моста.

Стоит отметить, что в это время в Киеве проходила пресс-конференция президента Владимира Зеленского.