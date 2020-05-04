Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко в интервью в прямом эфире Радио НВ заявил, что ситуация с коронавирусом в городе «под контролем», а в местной инфекционной больнице всего 14 пациентов с COVID-19.

Помимо этого, мэр Черкасс опроверг ранее появившуюся в Сети информацию о том, что в город направлены дополнительные силы Нацгвардии.

«Пока никакой Нацгвардии не видел, все спокойно. <...> Кто вам сказал, что Черкассы занимают одну из первых ступенек [относительно заболеваемости COVID-19?]. Это Черкасская область, это не статистика [по городу]. Сейчас 14 больных в Черкасской городской инфекционной больнице. Так что, я думаю, нет никаких проблем, все под контролем и все работает», — сказал Бондаренко.

Черкасский городской голова предположил, что его конфликт с властями страны обусловлен тем, что он «посмел перечить «центру» и сказал то, что думает вся страна». Также Бондаренко раскритиковал «двойные стандарты», которые, по его словам, наблюдаются во время карантина в Украине.

«Отдельные рестораны и отдельные крупные бизнесы работают, а малые предприниматели, граждане Украины должны в этот период оставаться дома, не должны выйти в парк, сходить в ломбард, какой-то небольшой магазинчик, зато должны в тысячных очередях стоять в «Эпицентр», — поделился мэр.

По словам Бондаренко, в Черкассах нет нарушений режима карантина, а решение о его ослаблении было принято, чтобы «разгрузить «Эпицентры», дать возможность выживать малым предпринимателям и была нормальной санитарно-эпидемиологическая ситуация».

В заключение Бондаренко добавил, что противостояние между органами государственной власти и местными властями могут привести к «хаосу в стране».

«Мы не хотим, чтобы нами правили дилетанты, которые есть на сегодняшний день. Одно правительство поменялось, другое — мы не видим нормального диалога между органами государственной власти и органами местного самоуправления. <...> Насколько мне известно (мне докладывают), уже и темники приготовили в Слуге народа: как дискредитировать мэра, как сделать из него коррупционера, наркомана и тому подобное. К сожалению, власть новая, а методы старые», — заявил мэр Черкасс.

Напомним, 30 апреля горсовет Черкасс решил ослабить карантин после массовых обращений предпринимателей. Там позволили открыть магазины непродовольственных товаров, парикмахерские, летние площадки ресторанов и ряд других объектов.

По факту отмены карантинных мероприятий городским исполкомом Черкасс полиция начала уголовное производство по статье 325 Уголовного кодекса.