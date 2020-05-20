также в разделеОбщество
Зеленский: Из-за заявления боевиков Кучма созывает экстренное заседание ТКГ 42
На Луганщине у бывшего боевика нашли 200 килограммов взрывчатки 12
В Кабмине рассказали, когда разрешат открыть кинотеатры 21
За минувшие сутки украинские военные ранили 3 оккупантов 13
У нардепа Мейдича обнаружили коронавирус 18
19 мая. Картина дня 33
СМИ: В США начали новое расследование против Коломойского 50
В Сумах люстрированного прокурора восстановили в должности 14
Дожди и заморозки: в Украине продолжаются погодные контрасты 61
Зеленский сменил начальника Центра по борьбе с терроризмом СБУ 30
Минздрав: Домашние мухи и комары не переносят коронавирус 16
Разведка: РФ перебросила боевикам три вагона боеприпасов и танки 82
СБУ выдала Грузии члена «ИГИЛ» 11
Суд в Крыму решил доставить Бекирова на заседание принудительно 22
СБУ разоблачила схему поборов на Галицкой таможне 18
Раде предлагают ввести ответственность за махинации с суррогатным материнством 20
Минздрав: В 2020 году бюджет психбольниц могут урезать на 80% 50
Карантин в Украине могут продлить до 22 июня 1111

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что транспортное сообщение между областями пока запускать не будут.

«Неплохая статистика (по заболеваемости коронавирусом) нам позволяет некоторые этапы (ослабления карантина) переносить и приближать к сегодняшнему дню. Например, сегодня на заседании правительства будет рассматриваться вопрос, и с 22 числа заработает транспорт городской и пригородный. Между областями пока транспорт мы не можем обеспечить, поскольку у нас только шесть областей готовы к этому. Только в шести областях мы видим нормальную статистику, где идет снижение числа заболевших», - сказал президент.

Напомним, Кабмин намерен разрешить работу общественного транспорта с 22 мая заработает, метро – с 25-го.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
2663 грн.
21
Теги