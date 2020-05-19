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Украинские авиакомпании обратились к грузинской стороне с заявлением о готовности возобновить полеты. Грузия готовится открыть свои границы после карантина с 1 июля.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, передает hromadske.

Он отметил, что поговорил по телефону с министром экономики и устойчивого развития Грузии Натальей Турнавой. Криклий напомнил, что Грузия готовится открыть свои границы для осуществления регулярных международных рейсов с 1 июля.

«Мы готовы быстро и синхронно действовать, чтобы в координации с министерствами иностранных дел обеих стран возобновить регулярные пассажирские авиаперевозки», — написал украинский министр.

7 мая премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что с 15 июня в стране восстановится предоставление местных туристических услуг, а с 1 июля она будет готова принимать туристов из-за рубежа.

 
ForUm

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