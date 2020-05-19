Открытие ТРЦ в Киеве возможно при двух условиях: соблюдение существующих ограничений и открытие метро. Об этом заявил и.о. первого заместителя председателя Киевской городской государственной администрации Валентин Мондриевский во время онлайн встречи с представителями Американской торговой палаты в Украине и советником Киевского городского головы Владимиром Бондаренко, сообщает пресс-служба КГГА.

«Столичная власть пристально следит за информационным пространством, и мы «за» открытие ТРЦ, но вместе с тем необходимо нивелировать все сложности и риски увеличения заболеваемости. Торгово-развлекательные центры без метрополитена вряд ли смогут заработать, хотя бы потому, что работникам необходимо добираться на работу. Это именно та часть работников, которая обеспечивает функционирование бизнеса, который работает в ТРЦ. Поэтому, чтобы не усложнять трафик в Киеве, есть смысл повременить с открытием ТРЦ до восстановлению работы метрополитена. Поэтому мы ждем решения Кабинета Министров, когда нам позволят открыть метро», - отметил Мондриевский.

Он подчеркнул, что ослабление ограничительных мер не стоит расценивать как полную отмену карантина. И после открытия ТРЦ городские власти планируют контролировать вместе с санэпидемиологами соблюдение правил. В случае их нарушения во время карантина соответствующие подразделения будут иметь право штрафовать или даже закрывать такие центры.

Бондаренко добавил, что говорить об официальной дате открытия ТРЦ в Киеве рано. «У нас не будет привязки к конкретной дате, когда именно откроются все ТРЦ. Это связано с тем, что каждый центр имеет разную степень готовности к этому. Поэтому, как только ТРЦ будет готов к открытию при условии соблюдения всех правил, он и начнет работу. Хочу обратить внимание на то, что благодаря нашему сотрудничеству бизнес ответственно готовится к открытию, но надо сразу понимать, что обязательным остается входной санитарный контроль. Все остальное, что зависит от города, в частности, транспортное обеспечение, над этим мы работаем», - прокомментировал он.

Напомним, Кабмин намерен разрешить работу общественного транспорта с 22 мая заработает, метро – с 25-го.