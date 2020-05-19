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В течение двух недель вакантные места в Кабинете Министров планируют заполнить. Об этом сообщил председатель депутатской фракции политической партии «Слуга народа» Давид Арахамия во время брифинга 19 мая, сообщает Укринформ.

«Насколько мне известно, в течение двух недель где-то будут заполнены вакантные места. Кандидатур я не знаю, честно говорю», - сказал политик.

В то же время он отрицает возможность полной перезагрузки Кабмина.

«Сейчас? Думаю, что нет», - сказал депутат.

Напомним, 4 марта Верховная Рада Украины утвердила состав нового Кабинета Министров, который представил новый премьер-министр Денис Шмыгаль. На сегодняшний день в правительстве остаются вакантными должности министров культуры и информационной политики, энергетики и защиты окружающей среды, образования и науки.
ForUm

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