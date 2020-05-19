также в разделеОбщество
Зеленский сменил начальника Центра по борьбе с терроризмом СБУ
Минздрав: Домашние мухи и комары не переносят коронавирус
СБУ выдала Грузии члена «ИГИЛ» 11
Суд в Крыму решил доставить Бекирова на заседание принудительно 16
СБУ разоблачила схему поборов на Галицкой таможне 13
Раде предлагают ввести ответственность за махинации с суррогатным материнством 19
Минздрав: В 2020 году бюджет психбольниц могут урезать на 80% 42
Карантин в Украине могут продлить до 22 июня 535
Действующему адвокату сообщили подозрение по делу Майдана 21
«Слуга народа» пришла в Раду в маске-«авоське» 94
Главарю «ДНР», отправившему «на подвал» прокурора, сообщили о подозрении 60
Организатору убийства Окуевой сообщили о подозрении 20
В Ивано-Франковске задержали хакера с мировой «славой» 26
Идентифицированы снайперы РФ, убившие украинского военного на Луганщине 38
ОГП: В интервью Гиркина есть «ценная для расследования информация» 52
Офицера ВС РФ будут судить за попытку подкупить украинского пограничника 25
Джапарова рассказала, чем займется в МИД 14
От COVID-19 в Украине снова выздоровели больше людей, чем заболели 40

По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, командование ВС РФ под видом логистического обеспечения боевой подготовки войск в летнем периоде обучения усиливает готовность к применению соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК.

Так, на прошлой неделе с территории России через неконтролируемые Украиной участки границы оккупационным войскам доставлены три вагона с боеприпасами, в т.ч. для вооружения запрещенных калибров, более десяти танков, из них три новых, остальные после ремонта, восемь боевых бронированных машин и до тридцати автомобилей, загруженных боеприпасами для стрелкового оружия и гранатометов.

Российские пропагандисты пытаются оправдать увеличение объемов поставок оружия на временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях якобы «угрозой наступления» подразделений Объединенных сил в конце мая.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

27
Теги