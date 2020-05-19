По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, командование ВС РФ под видом логистического обеспечения боевой подготовки войск в летнем периоде обучения усиливает готовность к применению соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК.

Так, на прошлой неделе с территории России через неконтролируемые Украиной участки границы оккупационным войскам доставлены три вагона с боеприпасами, в т.ч. для вооружения запрещенных калибров, более десяти танков, из них три новых, остальные после ремонта, восемь боевых бронированных машин и до тридцати автомобилей, загруженных боеприпасами для стрелкового оружия и гранатометов.

Российские пропагандисты пытаются оправдать увеличение объемов поставок оружия на временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях якобы «угрозой наступления» подразделений Объединенных сил в конце мая.