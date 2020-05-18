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В Киеве 19 мая начнется вторая очередь гидравлических испытаний теплосетей, сообщает КП «Киевтеплоэнерго».

«На прочность будут испытывать сети части Соломенки, Шулявки, Теремков, Осокорков и центра Киева. Всего около 10% жилых домов (1300) столицы. Это клиенты, получающие тепловую энергию от ТЭЦ-5. Испытания продлятся около двух недель - до 5 июня», - говорится в сообщении.

Адреса домов, где будет временно отсутствовать горячее водоснабжение, размещены на официальном сайте Киевтеплоэнерго.

Также информация о сроках проведения гидравлических испытаний в Киеве размещается на домовых досках объявлений и сайте Киевтеплоэнерго. Кроме этого, клиенты могут получить ее в Центральной диспетчерской по вопросам ЖКХ по телефону 15-57 (со стационарного телефона) или (044) 500-1557 (с мобильного).

В Киевэнерго напомнили, что проведения испытаний в межотопительный сезон является обязательным, согласно Правилам подготовки тепловых хозяйств к отопительному периоду, и позволяет исследовать гидравлическую плотность и прочность сетей.

В этом году гидравлические испытания теплосетей в Киеве начались позже, чем обычно. После ослабления ограничительных мероприятий в столице 12 мая испытания начались в малых котельных и ТЭЦ-6, которые обслуживают Троещину, Лесной массив, Воскресенку, Оболонь, Минский массив, Виноградарь и Отрадный. Завершение первой очереди испытаний ожидается 25 мая. По состоянию на 18 мая Киевтеплоэнерго выявило 105 повреждений, из них на 54-х участках уже завершены ремонтные работы.
ForUm

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