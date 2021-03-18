Россия может совершить попытки получения воды с материковой Украины путем атак. Об этом заявил в интервью Радио Свобода первый президент Украины, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук.

«Сейчас я вижу, что Крым хотят превратить в военную базу и уже введен Крым в систему Российской Федерации, стал одним из округов, то теперь за все несет ответственность Россия. И Украина просто так поставлять воду в Крым не будет, потому что мы не знаем, кому эта вода пойдет - гражданам на полив, или военным заводам, или еще кому-то. За все несет ответственность Россия», - сказал Кравчук.

Первый президент также допускает, что вопрос воды в Крыму будет обостряться и дальше, и не исключает, что Россия будет делать попытки получения воды с материковой Украины путем атак.

«Я думаю, что вопрос воды для Крыма будет обостряться, я думаю, что это будет один из толчков для России пробить дорогу оттуда в Украину. Херсон, Мариуполь - эту часть они хотят как-то пробить в Крым, чтобы обеспечить Крым водой. Это будет одна из причин больших атак или больших агрессивных шагов России. Это возможно. Но заставить таким образом Украину поставлять воду - ничего не получится», - заявил Кравчук.

Ранее Кравчук утверждал, что воду в аннексирован Крым «можно дать в случае гуманитарной катастрофы».

Напомним, Министерство иностранных дел Украины заявляет, что водоснабжение Крыма с территории континентальной Украины будет полностью восстановлено только после полной деоккупации полуострова.