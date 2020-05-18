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В ответ на запрос от Украины, который поступил через Механизм ЕС по гражданской защите, Словакия предложила стране защитные маски, средства дезинфекции, одеяла и другое имущество, которое необходимо для того, чтобы помочь в преодолении пандемии коронавируса. Сообщение об этом опубликовано в понедельник на сайте Европейской комиссии, сообщает Укринформ.

«Пандемия коронавируса должна преодолеваться на всех фронтах по всему миру. Я благодарен Словакии за помощь соседней Украине. Только вместе мы можем преодолеть этот вирус. ЕС готов направлять дальнейшую помощь», - заметил по этому поводу еврокомиссар по кризисному менеджменту Янез Ленарчич.

Доставка этой помощи в Украину осуществляется по координации и финансированию со стороны Евросоюза.

Как говорится в сообщении, всего с начала пандемии через Механизм ЕС по гражданской защите европейскую помощь в борьбе с коронавирусом получили 13 стран.

 
ForUm

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