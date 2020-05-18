За последнюю неделю киберспециалисты Службы безопасности Украины разоблачили почти 50 новых интернет-агитаторов, которые распространяли различные фейки об эпидемии COVID-19, сообщает пресс-центр СБУ.

С начала введения карантина Служба обнаружила 370 таких интернет-агитаторов и задокументировала, что 17 из них действовали по заданию российской стороны. Количество заблокированных интернет-сообществ составляет почти 2,5 тысячи с миллионной аудиторией.

Анализ СБУ свидетельствует о дальнейшем росте активности спецслужб страны-агрессора и управляемых ими агентурных сетей. Агитаторы используют любые информационные поводы для создания у граждан ощущения неконтролируемого хаоса в стране, паники и неспособности государственных органов выполнять свои функции по назначению.

В частности, через социальные сети российские спецслужбы и управляемые ими агентурные сети троллей призывали к нарушению карантина, проведению акций протеста, силовому захвату власти и информационной поддержки деструктивных и антигосударственных мероприятий.

СБУ начала уголовные производства в отношении 17 агитаторов, которые действовали по заданию российской стороны, за действия, направленные на посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, насильственное изменение или свержение конституционного строя или захват государственной власти (ст. 109 и 110 Уголовного кодекса Украины). Такие агитаторы «работали» в Киеве, Одессе, Днипре, Львове, Херсоне, Полтаве, Кропивницкому, Конотопе, Ивано-Франковске, Хмельницком и Жашкове.