За прошедшие сутки, 17 мая, вооруженные формирования РФ 8 раз нарушили режим прекращения огня, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, БПЛА, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Наши военнослужащие своевременно реагировали на все вооруженные провокации и прицельным огнем по позициям врага заставляли его отказаться от продолжения обстрелов.

Вследствие вражеских обстрелов трое украинских военнослужащих получили ранения.

По данным разведки, 17 мая наши воины уничтожили двух российских оккупантов и еще двух – ранили.

С начала текущих суток российские вооруженные формирования активности не проявляли. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.