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Внучка итальянского диктатора Бенито Муссолини — Алессандра прокомментировала отмену санкций в отношении её в Украине.

Об этом сообщает Радио Свобода.

По её словам, она никогда не была на территории Украины и не принимала участия в каких-либо политических или общественных событиях. По словам Муссолини, отмена санкций против нее является «восстановлением правды».

«Как я уже официально 15 ноября 2019 года проинформировала консульство Италии в Киеве, я никогда не бывала в Украине и, соответственно, никоим образом не принимала участия в любой политическом или общественном событии в этой стране. Кроме того, ни при каких обстоятельствах — ни прямо, ни косвенно — я не имела возможности высказать любые оценочные суждения относительно политической ситуации в Украине. Я также никогда не имела прямых или опосредованных контактов с политиками или с представителями местной власти. В свое время я считала „санкцию“ совершенно безосновательной, и сегодня беру во внимание факт ее отмены, что способствует восстановлению правды», — заявила Муссолини.

Алессандра Муссолини была внесена в санкционный список Украины за участие в организации так называемых «выборов» в ОРДЛО.

Напомним, Зеленский снял санкции с шести причастных к «выборам» на Донбассе, в том числе с внучки Муссолини.
ForUm

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