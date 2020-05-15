Указом президента Владимира Зеленского о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) по продлению и внесению изменения в санкции, ограничения сняты с бывшего депутата Европейского парламента Алессандры Муссолини, внучки итальянского диктатора Бенито Муссолини, с основателя IT-компании Lucky Labs Сергея Токарева и бывшего владельца футбольного клуба «Динамо» (Москва, Россия), бизнесмена Алексея Федорычева.

Об этом свидетельствуют изменения в приложения к предыдущим указам о санкциях в указе №184 от 14 мая, передают Українськi Новини.

В марте 2019 года против Муссолини на три года были введены санкции (блокировка активов, предотвращение выведению капитала, запрет на въезд в Украину), поскольку она была «наблюдателем» за так называемыми выборами в самопровозглашенных Донецкой и Луганской «народных республиках».

Причины ее исключения из санкционного списка не указаны.

Также санкции сняты с трех граждан России: Токарева, Федорычева и бизнесмена Карена Григоряна.

Токарева в рамках своих благотворительных инициатив сотрудничал среди прочих с Вероникой Селегой, которая на данный момент занимает должность генерального директора директората внутренней и гуманитарной политики Офиса Президента.

Федорычева Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура подозревали в сговоре с экс-руководством Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины для организации схемы по хищению зерна через подконтрольные бизнесмену предприятия.

Кроме того, санкции сняты с 5 украинок - членов «избирательных комиссий» так называемых ДНР и ЛНР.

Помимо этого санкции сняты с 23 компаний.

Как сообщал ForUm, Зеленский одобрил решение СНБО о продлении санкций против российских соцсетей «ВКонтакте», «Одноклассники» и почтового сервиса «Mail.ru».

При этом перед выборами Зеленский был против блокировки российских соцсетей.