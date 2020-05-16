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40 посольств и консульств Украины в других странах полностью или частично восстановили прием граждан, который приостанавливали из-за карантинные омбеження в связи с пандемией коронавируса.

Об этом сообщает пресс служба Министерства иностранных дел.

Так, посольства в Великобритании, Израиле, Латвии, Нидерландах и Германии начали работу по предварительной записи через электронную очередь МИД.

Прием посетителей происходит с обязательным соблюдением санитарно-противоэпидемических правил страны пребывания, рекомендаций ВОЗ и Минздрава Украины.

«В тех странах, где еще не ослаблены карантинные мероприятия, прорабатывают неотложные консульские вопросы, связанные с пандемией коронавируса и чрезвычайными ситуациями с гражданами Украины», — отметили в МИД.

К таким ситуациям в частности относятся смерть, арест, потеря документов, необходимых для срочного возвращения в Украину и тому подобное.

Граждан призывают проверять уточненную информацию на страницах посольств и консульств Украины в странах пребывания.
ForUm

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