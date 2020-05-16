Коммунальщики ограничат движение на некоторых улицах столицы в течение выходных из-за капитального ремонта дорог.

<a data-cke-saved-href="https://nv.ua/biz/markets/karantin-v-ukraine-kak-idet-stroitelstvo-i-remont-dorog-novosti-ukrainy-50081157.html" href="https://nv.ua/biz/markets/karantin-v-ukraine-kak-idet-stroitelstvo-i-remont-dorog-novosti-ukrainy-50081157.html" "="" target="_blank">Об этом сообщает Киевавтодор.

Из-за капитального ремонта улицы Пушкинской на участке между улицами Льва Толстого и Богдана Хмельницкого частично ограничат движение.

На улице Шота Руставели в выходные будут стелить верхний слой асфальтобетона на участке между улицами Саксаганского и Бассейной, из-за чего частично ограничат движение по этому участком дороги.

На ул. Заболотного Киевавтодор будет стелить верхний слой покрытия. С 18 по 23 мая ремонт будут проводить в направлении Одесской площади. А с 24 по 31 мая - в сторону Столичного шоссе. Во время работ движение будет частично ограничено.