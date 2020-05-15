В Городищенском мужском монастыре УПЦ МП (Шепетовский район) COVID-19 заболели 11 монахов. Об этом сообщил председатель Хмельницкой ОГА Дмитрий Габинет сегодня во время онлайн-брифинга, передает УНИАН.

Он пояснил, что инфицированные лица являются контактными и по сути заразились от 54-летнего монаха, который скончался 12 мая от коронавирусной болезни. «Все они находятся на амбулаторном лечении», - отметил Габинет.

Кроме этого, с 14 мая на территории Городищенского мужского монастыря введен карантин, которым запрещено посещение и проведение любых мероприятий на его территории, предусматривающие наличие посетителей/прихожан. Такое решение вынесла комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Шепетовского района.

По состоянию на 15:00 15 мая в Хмельницкой области зарегистрировано 252 человека, у которых лабораторно подтвержден COVID-19.