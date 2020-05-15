В Луганской области уже 9 дней не фиксируют новых случаев коронавирусной болезни, областные власти уверяют, что об окончании эпидемии в регионе говорить еще рано.

Об этом в комментарии hromadske сообщил глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай.

Он считает, что Луганской области удалось предотвратить масштабное инфицирование благодаря жестким карантинным мерам, в частности закрытию рынков и границ области. Впрочем, по его словам, эпидемию еще не преодолели.

«Если посмотреть статистику по другим областям, то видно, что болеют и умирают люди, врачи. Наша статистика — это последствия жестких карантинных мероприятий. Есть факторы, которые сработали нам на пользу, — это то, что область расположена на другом конце страны, то, что из-за агрессии она нетуристическая. Но вирус мог завезти любой человек, и эпидемия бы началась», — отметил Гайдай.

По его словам, в регионе было всего 4 источника проникновения COVID-19 — 1 случай заражения от народного депутата, 1 случай — работник, который приехал из Польши, и два человека, которые приехали из Москвы. Остальные заражения пошли уже от них.

«Пока я не увижу положительную динамику по стране в целом, я не успокоюсь. Если болезнь сюда завезут, то пойдет новая волна. У нас есть четкий пример, когда одна женщина-соцработник пообщалась с больным, который визуально был здоровым, заразилась от него, и, нормально себя чувствуя, поехала работать. Из 10 людей, с которыми она общалась — 6 заболели», — сказал глава ОГА.

Напомним, по состоянию на 15 мая в Украине подтверждено 17330 случаев COVID-19, из них 483 за последние сутки.