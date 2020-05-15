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По состоянию на 15 мая в Украине подтверждено 17330 случаев COVID-19, из них 483 за последние сутки, сообщил Центр общественного здоровья.

Болезнь подтверждена у 1220 детей и 3420 медиков.

Всего в Украине исследовано 211 614 образцов методом ПЦР.

На амбулаторном лечении 11 842 пациента, из них 1004 ребенка и 2797 медработников. Всего нуждались в госпитализации 5488 человек, из них 216 детей и 623 медика. Подключали к аппарату искусственной вентиляции легких 225 человек, в том числе одного ребенка и 19 медиков.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 476 человек, из них 24 медработника. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).

В общем 4473 пациента уже выздоровели.
ForUm

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