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Предстоятель Православной церкви Украины Блаженнейший митрополит Епифаний направил письмо премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с просьбой в ближайшее время рассмотреть письмо с предложениями Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций по адаптивному применению карантинных ограничений (от 7 мая 2020 года). Об этом сообщает пресс-служба ПЦУ.

«Предложения от ВСЦиРО основаны на обобщенном опыте поэтапного выхода из карантина ряда европейских стран и призваны обеспечить баланс между необходимостью защиты населения от распространения болезни и потребностями религиозных общин в исполнении своего непосредственного назначения», - говорится в письме.

Напомним, 12 мая Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций направил в Кабинет Министров предложения по адаптивному применению карантинных ограничений для религиозных организаций.
ForUm

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