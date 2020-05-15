Законодательство Венгрии, которое было принято в рамках противодействия пандемии COVID-19, ставит под угрозу демократические нормы и фундаментальные свободы, и это требует правовых действий со стороны Еврокомиссии.

К такому выводу пришли депутаты Европарламента во время дебатов по ситуации в Венгрии, которые состоялись в рамках пленарного заседания в Брюсселе с участием вице-президента Еврокомиссии Веры Юровой, сообщает Укринформ.

«Большинство выступающих подчеркнули, что чрезвычайные меры, принятые правительством Венгрии для борьбы с пандемией COVID-19, в том числе объявление неограниченного чрезвычайного положения, не соответствуют правилам ЕС. Депутаты предупредили о росте рисков для демократии и призвали Еврокомиссию завершить изучение изменений в законодательство Венгрии и начать процедуру правового расследования. Кое-кто потребовал остановить выплаты Венгрии в рамках долгосрочной финансовой перспективы и плана восстановления ЕС, если не будет соблюдаться верховенство права», - говорится в документе.

В то же время некоторые депутаты выступили в защиту решений, принятых демократически избранным парламентом Венгрии, и сравнили их с чрезвычайными мерами, которые для противодействия коронавирусу приняли другие страны ЕС, в частности, Франция и Испания.

Как сообщалось, 30 марта парламент Венгрии проголосовал за продление чрезвычайного положения в стране и предоставил премьер-министру Виктору Орбану дополнительные полномочия для борьбы с коронавирусом. Власть получила право неограниченных во времени прямых управленческих решений, что предусматривает уголовную ответственность за распространение ложной информации, которая «подрывает усилия правительства в защите здоровья граждан». Закон вызвал неоднозначные оценки политических сил в самой Венгрии и критику со стороны европейских институтов.