НАБУ и САП завершили расследование по подозрению бывшего главного архитектора Киева и генерального директора компании-застройщицы в нанесении более 9,3 млн грн убытков территориальной общине Киева.

15 мая 2020 стороне защиты открыты материалы следствия для ознакомления перед направлением обвинительного акта в суд. Действия лиц квалифицированы по ч.2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины («Злоупотребление властью или служебным положением»), сообщили ForUm’у в пресс-службе НАБУ.

Как установило следствие, в 2002 году Киевсовет передал земельные участки в центре столицы в аренду ООО. Предприятие должно было построить жилой дом со встроенно-пристроенным бассейном для средней школы № 130. Для соблюдения интересов школы по строительству бассейна в 2005 году Голосеевский райсовет, средняя школа № 130 и ООО заключили договор о сотрудничестве в рамках реализации указанного проекта.

По его условиям ООО свел коробку жилого дома со вспомогательными помещениями бассейна, но в 2008 году прекратил строительство из-за отсутствия средств. При таких условиях ООО заключило инвестиционный договор с другой компанией-застройщицей. Согласно этому договору ООО и компания-застройщица обязывались вместе завершить реализацию проекта.

Однако в июле 2013 года, как выяснило следствие, директор департамента градостроительства и архитектуры КГГА (бывший главный архитектор), действуя в сговоре и в интересах директора компании-застройщицы, выдал градостроительные условия и ограничения застройки. Вместо строительства бассейна для средней школы №130 они предусматривали строительство на территории школы многоуровневого паркинга.

В дальнейшем, без ведома школы и Голосеевского районного совета, компания-застройщица на месте бассейна построила паркинг и получила выгоду от продажи незаконно построенных паркомест.

Досудебное расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляют с августа 2019 года. До этого времени уголовное производство расследовало Главное следственное управление СБУ. Основанием для начала расследования стало коллективное обращение родительского комитета школы № 130 Киев. 30 января 2020 застройщику и экс-главному архитектору Киева сообщено о подозрении.

Отметим, что генеральный директор компании-застройщицы уже имеет статус подозреваемого в совершении другого коррупционного преступления, досудебное расследование которого завершено.