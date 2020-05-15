Видеоконференция Контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе оказалась на грани срыва из-за позиции Киева, заявил журналистам полпред РФ на переговорах Борис Грызлов по итогам заседания.

«Видеоконференция Контактной группы оказалась на грани срыва из-за позиции киевской стороны. В нарушение Комплекса мер по выполнению Минских соглашений, представители Киева пытались отказаться от прямого диалога с представителями Донецка и Луганска. Такими действиями киевская власть грубо нарушает резолюцию Совета Безопасности ООН, единогласно одобрившего Комплекс мер», - приводит его слова Интерфакс.

По его словам, особенно обострилась обстановка на заседаниях подгрупп из-за нового состава украинских представителей, ряд которых «продемонстрировали открытое нежелание взаимодействовать с представителями Донбасса».

«Добавлю, что на протяжении последнего времени представители Киева активно пытаются «выдавливать» представителей «ДНР» и «ЛНР» из рабочих групп и Контактной группы», - отметил полпред РФ.

Он также подчеркнул, что в противовес многочисленным обещаниям мира, сделанным в ходе выборных кампаний 2019 года, силы, получившие всю полноту власти в Украине, «обманывают надежды большинства украинских граждан» и встают на «опасный путь своих предшественников».

«Партия, которая называет себя «слугой народа», рискует превратиться в партию «слуг войны». Это - серьезный вызов и угроза для Минского процесса», - считает Грызлов.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский утвердил состав делегации Украины для участия в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях.