С 25 мая Генеральное консульство Украины в Милане возобновляет прием граждан.

Как сообщается на странице дипучреждения в Facebook, до снятия ограничительных мер, связанных с пандемией COVID-19, прием будет осуществляться исключительно по предварительной записи на сайте www.consmilano.com.ua

Запись на оформление «белого паспорта» и выдачу готового загранпаспорта по адресу [email protected]

Провозглашенные итальянскими органами требования относительно пребывания посетителей в помещении консульства к снятию ограничительных мер:

- использование защитных масок и по возможности перчаток;

- соблюдение необходимой безопасности дистанции (не менее 1 метра), как в помещении консульства, так и снаружи;

- максимальное одновременное количество посетителей в помещении консульства: 1 человек/1 семья на каждом из 5 окошек/мест приема.

В случае несоблюдения указанных требований консульство оставляет за собой право отказать в предоставлении консульских услуг, в пребывании заявителя в помещении консульства и может прекратить прием к восстановлению необходимого противовирусного режима.

Напомним, Генеральное консульство Украины в Милане не работало с 25 февраля.