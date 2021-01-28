В Окленде начало работу почетное консульство Украины, которое будет охватывать всю территорию Новой Зеландии, сообщает пресс-служба МИД.

«Украина продолжает развивать отношения с другими странами и расширять присутствие даже в самых отдаленных уголках мира. Официально начата деятельность еще одного представительства Украины за рубежом - в Новой Зеландии», - говорится в сообщении.

Отмечается, что посол Украины в Сингапуре Екатерина Зеленко в ходе виртуальной церемонии подписала Соглашение о функциях и обязанностях почетного консула Украины в городе Окленд (Новая Зеландия) с Александром Киричуком.

Консульский округ почетного консула Украины в Окленде будет охватывать всю территорию Новой Зеландии