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В Окружной административный суд Киева поступил иск политической партии Шария к Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции.

Как сообщает пресс-служба суда, истец просит суд взыскать из госбюджета Украины через НАПК средства государственного финансирования уставной деятельности политических партий за 2019 в пользу партии Шария в размере более 3,2 млн грн.

Среди других требований – признать противоправной бездеятельность НАПК, которая, по мнению истца, заключается в невыполнении распределения средств государственного финансирования уставной деятельности политических партий за прошлый год в пользу указанной партии.

Судом решается вопрос об открытии производства по административному делу.
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