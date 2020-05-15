Судья Эми Джексон выдала запрос с требованием к администрации президента США Дональда Трампа предоставить электронную переписку, в котором говорилось о военной помощи Украине и, в частности указание президента о приостановке такой помощи. Об этом сообщает Голос Америки со ссылкой на издание Law and Crime.

Решение было принято по иску издание The New York Times в рамках закона о доступе к информации. Ранее Белый дом отказал в предоставлении документов изданию, ссылаясь на применение исполнительной привилегии.

«Именно, документы в этой категории – это электроная переписка президента, или вице-президента, или непосредственных советников президента по президентскому решению об объеме, сроках и целях задержки военной помощи Украине», - заявила заместитель юриста бюджетного управления Белого дома Гедер Уолш.

Судья Джексон председательствовала в деле Роджера Стоуна, бывшего советника Трампа, которого обвиняли в даче ложных показаний.

В прошлом году в рамках рассмотрения импичмента Дональда Трампа рассматривались обвинения в том, что задержка военной помощи Украине могла осуществляться для оказания давления на украинское правительство с внутриполитической целью. Решение администрации удержать выделенную для Украины помощь сыграло центральную роль в процессе импичмента Трампу по обвинению в злоупотреблении полномочиями и препятствовании работе Конгресса.