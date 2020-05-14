Стартовал проект для знакомства и объединения юристов епархий, религиозных организаций РПЦ в странах ближнего и дальнего зарубежья.
Фото из открытых источников
Как сообщает портал «Приходы», в рамках нового проекта планируется собрать юристов, специализирующихся на сопровождении епархий и других канонических подразделений Русской Православной Церкви, для совместного обмена опытом и решения общих задач.
«В масштабе всего юридического сообщества юристы по религиозным вопросам разрознены. На страницах приложения «Юрист прихода» вместе с интервью юристов будут размещаться полезные для работы документы, в том числе их шаблоны и образцы», - отметили инициаторы.
Заявки для участия в этом формате проекта можно присылать по электронному адресу [email protected].
Кроме того, планируется создание сайта, который поможет профессиональному сообществу познакомиться с коллегами, специализирующимися на религиозной проблематике.
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