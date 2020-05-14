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Синодальный отдел по благотворительности РПЦ запустил 96 горячих линий в 5 странах для помощи нуждающимся во время пандемии коронавируса.

Фото из открытых источников

Как сообщает diaconia.ru, список горячих линий по городам Беларуси, Киргизии, Казахстана, Узбекистана и России опубликован на сайте Синодального отдела по благотворительности.

«Мы все переживаем непростой период, но особенно тяжело приходится пожилым и одиноким людям, многодетным и неполным семьям. Радостно, что в больших и маленьких городах священники, добровольцы, сестры милосердия готовы помогать нуждающимся - дежурить на телефоне, привозить продукты и лекарства, поддерживать и утешать людей», - отметил председатель Синодального отдела по благотворительности епископ Пантелеимон. 

Обратиться за помощью по телефону горячей линии могут все, вне зависимости от вероисповедания, гражданства и национальности.

Как отметили в отделе, количество обращений за последний месяц увеличилось в два раза, некоторые подразделения перешли на круглосуточный режим работы.
ForUm

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