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Украине для обсуждения и разработки механизмов правильного выхода из карантина необходим круглый стол, в котором могли бы принять участие священнослужители, ученые и представители власти.

Фото: Запорожская епархия

Как сообщает Центр информации УПЦ,об этом заявил митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука в своем Телеграм-канале.

«Обращаюсь ко всем с инициативой полноценно вдумчивого обсуждения этапов выхода из карантина. Когда речь идет об эпидемии, перед которой все люди равны, то соответственно должно быть и равное отношение в преодолении этого кризиса ко всем людям и организациям, действующим в правовом поле государства», - отметил владыка.

По его мнению, ослабление карантина для ряда предприятий, например для кафе и ресторанов, и ограничения в совершении богослужений является необоснованной дискриминацией.

«Неужели те люди, которые посещают рестораны, чем-то физически отличаются от тех, кто ходит в храм? Или, может быть, ресторан является большей необходимостью для людей, чем богослужение? Если можно молиться дома, то неужели дома нельзя и поесть? С точки зрения медицинской науки, такая дискриминация является абсурдной и совершенно непонятной. Если есть опасность заразиться в храме, то почему такая опасность отсутствует в ресторане?», - подчеркнул владыка.

Он заявил, что «несправедливость вызывает противодействие» и призвал Всеукраинский Совет Церквей дать правовую оценку ситуации.
Запорожский митрополит обратился к министру здравоохранения для обоснования тех этапов выхода из карантина, которые предлагает Кабинет Министров.

«Люди желают увидеть и услышать авторитетное мнение думающих и образованных людей – вирусологов, эпидемиологов, ученых, которые действительно понимают суть проблемы.

Необходим круглый стол, в котором могли бы принять участие священнослужители, ученые - медики, народные депутаты, представители власти и силовых структур», - призвал митрополит Лука.
ForUm

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