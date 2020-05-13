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В Берлине после продолжительного перерыва, вызванного карантинными мерами в связи с эпидемией коронавируса, воозобновили богослужения с участием прихожан.

Фото: Берлинско-Германская епархия

Как сообщает сайт Берлинско-Германской епархии, воскресную литургию с участием прихожан в кафедральном Воскресенском соборе Берлина совершил архиепископ Подольский Тихон.

«Присутствующим в храме нужно соблюдать определенные ограничения, поскольку, согласно принятому в рамках противоэпидемических мер решению городского сената, на данном этапе на храмовом богослужении могут присутствовать не более 50 человек одновременно», - отметили на сайте епархии.

Прихожане должны находиться в храмах в защитных масках и стоять на расстоянии полтора метра друг от друга. В небольших храмах количество участников богослужения определяется возможностью соблюдения указанной дистанции.

Кроме того, как сообщает сайт Берлинско-Германской епархии, разрешено совершение крещений, венчаний и отпеваний при участии не более двадцати человек.
ForUm

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