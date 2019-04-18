также в разделеРелигия
Религиозные общины УПЦ массово обращаются в европейские международные организации 8
Новинский заявил, что все захватчики храмов должны быть привлечены к ответственности 8
На Волыни священники УПЦ отпели участника АТО 6
Почти 80 суток продолжается молитвенное стояние верующих УПЦ в селе Васлововцы на Буковине 11
Митрополит Антоний - о выборах Президента: Если мы все помолимся, то сделаем правильный выбор 9
На Закарпатье активисты ПЦУ выселяют священника с тремя детьми из церковного дома 7
На Днепропетровщине священник-староста собирается запустить в селе эко-туристический маршрут и построить набережную 11
В ОБСЕ получили информацию о разжигании религиозной вражды на Буковине 8
В Винницкой области сторонники ПЦУ срезали замки на храме УПЦ и захватили церковь 16
Запорожский митрополит УПЦ призвал украинцев не продавать свой голос «за несколько серебряников» 14
В Теlegram создан новый канал православных блогеров 7
В новой украинской Церкви заявили, что оба названия - УПЦ и ПЦУ - являются правильными 29
В Полесском на Ровенщине захватили храм УПЦ – настоятеля церкви доставили в больницу 31
Винницкий архиепископ УПЦ рассказал, как определить степень любви к Богу и научиться любить своих врагов 12
Украинским священникам разрешают служить в Кувуклии, только если они из УПЦ 32
В Киево-Печерской лавре установили скульптуру в честь погибших украинских воинов 14
В РПЦ увидели справедливость в решении суда о незаконности переименования УПЦ 37
В УПЦ призывают полицию и чиновников не допустить провокаций в селе Казак на Ровенщине 25

Владимир Зеленский заявил, что не намерен обсуждать вопросы религии, поскольку эта тема раскалывает семьи и общество.

Фото: РБК-Украина

Кандидат в президенты Владимир Зеленский заверил: в отношении вероисповедания законы и традиции нарушать никто не будет. Об этом он сказал в интервью «РБК-Украина».

Комментируя свое отношение к религии, он подчеркнул: «Есть вещи, которые мы никогда не обсуждаем за столом нашей семьи. Так меня учил отец. Я никогда их ни с кем не обсуждаю. Вопросы религии - номер один. Мы никогда не обсуждаем вещи, которые раскалывают семьи и общество. Никогда этого не делаю. Но я верю в Бога», – сказал Зеленский.

Отвечая на вопрос, будет ли он ходить на праздничные службы в церковь, которые транслируют все телеканалы, он пояснил, что не собирается посещать богослужения «на камеру».

«Я считаю, что это мое личное, внутреннее дело. Я это транслировать на весь мир, по телевизору не хотел бы. Потому что мой разговор с Богом я предпочитаю решать тет-а-тет», – ответил кандидат в президенты.

Он добавил: «Есть вещи, которые нельзя нарушать. Законы, традиции нарушать никто не будет. Есть вещи личные».

Однако и нарушать традиции Зеленский также не планирует, и в случае избрания будет присягать на Евангелии.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

высокая мода/лето
2772 грн.
14
Теги