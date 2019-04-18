Владимир Зеленский заявил, что не намерен обсуждать вопросы религии, поскольку эта тема раскалывает семьи и общество.

Фото: РБК-Украина

Кандидат в президенты Владимир Зеленский заверил: в отношении вероисповедания законы и традиции нарушать никто не будет. Об этом он сказал в интервью «РБК-Украина».

Комментируя свое отношение к религии, он подчеркнул: «Есть вещи, которые мы никогда не обсуждаем за столом нашей семьи. Так меня учил отец. Я никогда их ни с кем не обсуждаю. Вопросы религии - номер один. Мы никогда не обсуждаем вещи, которые раскалывают семьи и общество. Никогда этого не делаю. Но я верю в Бога», – сказал Зеленский.

Отвечая на вопрос, будет ли он ходить на праздничные службы в церковь, которые транслируют все телеканалы, он пояснил, что не собирается посещать богослужения «на камеру».

«Я считаю, что это мое личное, внутреннее дело. Я это транслировать на весь мир, по телевизору не хотел бы. Потому что мой разговор с Богом я предпочитаю решать тет-а-тет», – ответил кандидат в президенты.

Он добавил: «Есть вещи, которые нельзя нарушать. Законы, традиции нарушать никто не будет. Есть вещи личные».

Однако и нарушать традиции Зеленский также не планирует, и в случае избрания будет присягать на Евангелии.