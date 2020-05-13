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Президент Украины Владимир Зеленский пришел на внеочередное заседание Верховной Рады.

Об этом объявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, сообщает Укринформ.

«Уважаемые коллеги, на заседании Верховной Рады Украины присутствует Президент Украины Владимир Александрович Зеленский», - сказал Разумков.

Свое выступление президент начал с просьбы поаплодировать медикам.

Как сообщалось, на заседании в среду Рада планирует рассмотреть законопроект о гарантиях невозвращения неплатежеспособных банков бывшим владельцам (№2571-д).
ForUm

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