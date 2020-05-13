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Сотрудники структурных подразделений полиции Киева и военнослужащие Национальной гвардии Украины заступили на усиленное дежурство в правительственном квартале, сообщает пресс-служба столичного главка.

Сегодня в центральной части города запланировано проведение нескольких акций, в частности, под зданиями органов государственной власти. Поэтому, чтобы не допустить нарушений общественного порядка, правоохранители усилили меры безопасности.

Возможно ограничение дорожного движения по отдельным улицам в центре столицы. Поэтому правоохранители призывают водителей планировать маршруты движения с учетом этой информации. Также полицейские просят организаторов и участников акции соблюдать нормы действующего законодательства и карантина и не нарушать общественный порядок.

Напомним, владельцы автобусных компаний, занимающихся междугородними и международными перевозками, протестуют в центре Киева в среду, когда проводится заседание Кабинета министров, и требуют от правительства возобновить междугороднее и международное автобусное сообщение, остановленное на период карантина.
ForUm

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