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Прокуратура Автономной республики Крым намерена использовать интервью бывшей так называемой «прокурора» АРК Натальи Поклонской украинскому журналисту Дмитрию Гордону в уголовном деле против нее.

Об этом заявил прокурор отдела прокуратуры АРК Кирилл Копийка, передает Крым.Реалии.

«Вся информация, содержащаяся в указанном интервью, будет приобщена к материалам уголовного производства и ему будет дана оценка», - заверил он.

По словам прокурора, поскольку Поклонская находится в розыске, решается вопрос о проведении в отношении нее заочного уголовного расследования. Она является фигуранткой дела, открытого по статье о нарушении законов и обычаев войны Уголовного кодекса Украины.

«Подозреваемая объявлена в розыск. Уголовное производство остановлено в связи с розыском подозреваемой. На данный момент решается вопрос относительно осуществления специального досудебного расследования в отношении подозреваемой», – сообщил он.

Копийка подчеркивает, что прокуратура АРК направила ей уведомление о подозрении всеми возможными способами, включая сообщения в соцсетях.

«Кроме того, подозреваемая заключила договор с адвокатами, которые принимают активное участие в этом уголовном производстве, в том числе во время рассмотрения ходатайств. Поэтому комментарий Поклонской относительно ее неосведомленности фактически не отвечает действительности», – сказал он.

Ранее в Youtube появилось трехчасовое интервью Гордона с Поклонской.

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что интервью оскорбляет тех, кто сейчас лишен свободы, в том числе и из-за действий Поклонской.

Напомним, против бывшего подконтрольного Кремлю прокурора Крыма, а ныне депутата Госдумы РФ Натальи Поклонской в Украине возбудили два уголовных дела. Ее обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255 Уголовного кодекса Украины (создание преступной организации), ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, что привело к тяжелым последствиям), ч. 1 ст. 109 (совершение действий в целях насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти).

10 октября прокуратурой Автономной республики Крым составлено и подписано сообщение о подозрении Поклонской за то, что, будучи так называемым прокурором аннексированного РФ полуострова, совершила нарушение законов и обычаев войны.
ForUm

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