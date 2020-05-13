По состоянию на утро 13 мая в Украине подтверждено 16425 случаев COVID-19, из них 402 за последние сутки, сообщил Центр общественного здоровья.
Болезнь подтверждена у 1130 детей и 3208 медиков. Всего в Украине исследовано 192 247 образцов методом ПЦР.
На амбулаторном лечении 11 241 пациент, из них 925 детей и 2637 медработников. Всего нуждались в госпитализации 5184 человек, из них 205 детей и 571 медик. В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 218 человек, в том числе один ребенок и 19 медиков.
В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 439 человек, из них 23 медработника. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).
3716 пациентов уже выздоровели, в частности 935 медработников, - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.
В общем случаи подтверждены:
Винницкая обл. - 628 (309 выздоровели)
Волынская обл. - 510 (127 выздоровели)
Днепропетровская обл. - 773 (79 выздоровели)
Донецкая обл. - 102 (26 выздоровели)
Житомирская обл. - 530 (67 выздоровели)
Закарпатская обл. - 764 (114 выздоровели)
Запорожская обл. - 331 (135 выздоровели)
Ивано-Франковская обл. - 1144 (334 выздоровели)
Киев - 1960 (169 выздоровели)
Киевская обл. - 1049 (179 выздоровели)
Кировоградская обл. - 428 (273 выздоровели)
Луганская обл. - 42 (15 выздоровели)
Львовская обл. - 870 (168 выздоровели)
Николаевская обл. - 225 (63 выздоровели)
Одесская обл. - 680 (39 выздоровели)
Полтавская обл. - 257 (136 выздоровели)
Ривненская обл. - 1045 (199 выздоровели)
Сумская обл. - 157 (81 выздоровели)
Тернопольская обл. - 1028 (362 выздоровели)
Харьковская обл. - 672 (81 выздоровели)
Херсонская обл. - 165 (96 выздоровели)
Хмельницкая обл. - 196 (54 выздоровели)
Черкасская обл. - 346 (160 выздоровели)
Черновицкая обл. - 2444 (429 выздоровели)
Черниговская обл. - 79 (19 выздоровели).
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов на ежедневном брифинге сообщил, что в Украине установлен новый рекорд по количеству выздоровевших от коронавирусной болезни за сутки. «У нас сегодня рекордное количество пациентов, которые выздоровели – 343», - сказал он.
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