Следователи Днепровского районного управления полиции сообщили о подозрении двум лицам, которые напали на водителя «скорой помощи».

Инцидент произошел в ночь на 11 мая 2020 возле жилого дома на проспекте Романа Шухевича, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Бригада врачей прибыла на вызов по этому адресу и поднялась к больному. Водитель остался ждать в автомобиле. В это время двое парней, увидев припаркованный у подъезда служебный автомобиль скорой медицинской помощи, начали беспричинно провоцировать конфликт с водителем, после чего нанесли последнему несколько ударов в область головы и повредили служебный автомобиль.

На место происшествия сразу были вызваны полицейские, которые и задержали хулиганов. Ими оказались двое местных жителей, 1994 и 2000 г.р.

Сейчас злоумышленникам сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 296 УК Украины (хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, что сопровождалось особой дерзостью, совершенном группой лиц) и в суд направлено ходатайство об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

Следственные действия продолжаются.

Как сообщалось, ранее суд арестовал трех мужчин, которые 9 мая проникли в медицинский центр на проспекте Победы и силой отобрали деньги и мобильные телефоны у двух медработников, а также печати и штампы медучреждения. Злоумышленников задержали в тот же день. Им инкриминируют две статьи Уголовного кодекса Украины «Разбой» и «Похищение официальных документов, штампов или печатей». Подозреваемым грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.