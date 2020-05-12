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В среду, 13 мая, погоду в Украине будет определять антициклон, который подсушит воздух и прогонит осадки. Повсюду будет преобладать сухая погода, сообщила синоптик Наталья Диденко.

Температура воздуха будет невысокой - тыловая часть холодного атмосферного фронта.

Ближайшей ночью на Западе, Севере, во многих центральных областях вероятны заморозки.

Завтра днем ​​температура воздуха в Украине составит + 12 + 17 градусов.

В Киеве среда предполагается солнечной, без осадков.

Ближайшая ночь в столице будет очень холодной, + 2 + 5 градусов, в окрестностях возможны заморозки! Днем потеплеет до +15 градусов.

14 мая в Киеве - снова дожди, без заморозков, днем ​​похолодает на несколько градусов.
ForUm

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