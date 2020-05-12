В среду, 13 мая, погоду в Украине будет определять антициклон, который подсушит воздух и прогонит осадки. Повсюду будет преобладать сухая погода, сообщила синоптик Наталья Диденко.
Температура воздуха будет невысокой - тыловая часть холодного атмосферного фронта.
Ближайшей ночью на Западе, Севере, во многих центральных областях вероятны заморозки.
Завтра днем температура воздуха в Украине составит + 12 + 17 градусов.
В Киеве среда предполагается солнечной, без осадков.
Ближайшая ночь в столице будет очень холодной, + 2 + 5 градусов, в окрестностях возможны заморозки! Днем потеплеет до +15 градусов.
14 мая в Киеве - снова дожди, без заморозков, днем похолодает на несколько градусов.
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