По состоянию на 9:00 12 мая в Украине зафиксировано 16023 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 425 летальных, 3373 пациента выздоровели.

Нынешние показатели позволяют рассматривать будущие этапы смягчения карантина, заявил президент Владимир Зеленский.

Количество киевлян, у которых за прошедшие сутки, 11 мая, подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось на 59 человек. При этом в столице увеличивается количество инфицированных коронавирусом, которым требуется госпитализация, и больных, находящихся в тяжелом состоянии.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заразился коронавирусом.

В Окружной административный суд Киева поступил иск, в котором просят установить бездействие правительства Китайской Народной Республики и государственных органов Украины, что привело к распространению COVID-19

Национальное антикоррупционное бюро закрыло дело по статье о служебной подделке официальных документов, внесение в официальные документы заведомо ложных данных, в котором фигурировал экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак.

Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей экс-президенту Виктору Януковичу по делу об организации насильственных преступлений 18-20 февраля 2014 года.

Внешнее независимое тестирование для выпускников школ планируют провести с 25 июня до 17 июля.

Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций направил в Кабинет Министров предложения по адаптивному применению карантинных ограничений для религиозных организаций.