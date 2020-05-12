Внешнее независимое тестирование для выпускников школ планируют провести с 25 июня до 17 июля. Об этом рассказала и.о. министра образования Любомира Мандзий в эфире канала «Украина 24».

«Планируем провести ВНО с 25 июня до 17 июля. Перед этим, 15-17 числа, мы должны провести пробное тестирование. Чтобы это было безопасно, мы работаем над алгоритмом, который должен одобрить государственный санитарный врач», — сказала она.

Также Мандзий рассказала, что даты приема в вузы были изменены. Сами вузы должны скоро опубликовать условия и сроки на своих сайтах. Отсрочена подача документов, это будет происходить в августе. Сама процедура поступления не изменилась.

«Что касается выпускников со временно оккупированных территорий, они поступают по другой процедуре. Только отдельные категории по желанию могут пройти ВНО», — сказала она.

Напомним, Министерство образования и науки приняло решение об отмене государственной итоговой аттестации для учеников 4 и 9 классов в связи с продолжением карантинных ограничений в стране.