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По состоянию на 6:00 12 мая по киевскому времени, в мире от коронавирусной инфекции погибло 285 971 человек, всего количество подтвержденных случаев COVID-19 достигает 4 175 284. Об этом свидетельствуют данные Университета Джона Хопкинса, сообщает УНИАН.

В то же время, 1 455 862 человека выздоровели. Лидером по количеству смертей и подтвержденных случаев остаются США – 80 397 и 1 347 388 соответственно.

В пятерку наиболее пострадавших от инфекции стран также входят Испания (227 436 подтвержденных случаев), Великобритания (224 332), Россия (221 344) и Италия (219 814).

 
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