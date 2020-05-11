По состоянию на утро 11 мая в мире общее количество заражений коронавирусом достигло почти 4,2 миллиона человек, более 284 тысяч умерли в результате болезни, свидетельствуют данные Worldmeter.

Сейчас количество подтвержденных случаев коронавируса в мире достигло 4 197 152. Умерли от COVID-19 284 096 человек 1 500 400 пациентов вылечились.

В тройку лидеров по количеству больных COVID-19 входят США (1 367 963), Испания (264 663) и Россия (221 344).

В странах Западной и Центральной Европы пандемия уже несколько недель подряд идет на спад.

В Украине по состоянию на 11 мая зафиксировано 15 648 случаев коронавирусной болезни COVID-19. За последние сутки зафиксировано 416 новых случаев.