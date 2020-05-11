Протоиерей Василий Бабец, настоятель Свято-Покровского храма села Гукливий-Таламаш на Закарпатье рассказал, как Церковь помогает нуждающимся во время пандемии.

Фото: Мукачевская епархия УПЦ

Об этом сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Мукачевской епархии.

«Катастрофы показывают, как мы заблуждались относительно собственной самодостаточности и независимости, и помогают осознать, что мы полностью зависим друг от друга. Они обнажают нашу уязвимость. Вот почему во время кризиса нам нужно помогать окружающим нас людям.

Как бы сейчас странно не прозвучали мои слова, но COVID-19 вызвал всемирную эпидемию доброты. Правда, некоторые все же сражались за дефицитные товары, но гораздо больше людей поступили иначе. Множество людей нашли способы помогать друг другу и взаимодействовать - доставка продуктов соседям со слабым здоровьем, онлайн-общение с одинокими пожилыми людьми, кампании по сбору средств для бедных. Рестораны начинают готовить еду для людей, потерявших работу. Целые города аплодируют своим медикам стоя», - рассказал священник.

Он процитировал слова известного психолога.

«Доброта может снизить наш уровень стресса и облегчить страдания. Психолог Виктор Франкл, переживший Холокост, писал: "Страдания перестает быть страданием в тот момент, когда оно приобретает смысл". Многие из тех, кто пережил нападение, войну и победил зависимость, говорят, что помощь другим ускоряет их выздоровление. Они находят в себе силы, которых могли не замечать ранее, находят смысл в том, через что прошли, и чувствуют себя менее беспомощными. Это именно то, что нужно сейчас многим из нас», - подчеркнул протоиерей Василий Бабец.

Священник рассказал о недавней помощи епархии нуждающимся.

«Слава Богу, что в такое трудное для всех нас время, есть люди, которые пытаются поддерживать. Благодаря ряду благотворителей, сегодня посетили дом престарелых в селе Нижние Ворота. Привезли подарки. К сожалению, пообщаться с его жителями не удалось, через карантин, но даже на расстоянии мы дали им понять, что они не забыты, и не оставлены обществом. Главное, чтобы все были живы и здоровы, а утраченное впоследствии можно будет и наверстать.

Я знаю, что это очень трудно, но попробуйте представить время, когда мир не будет парализован вирусом. За месяцы, годы и десятилетия последствия пандемии будут проявляться в виде экономических проблем и проблем со здравоохранением. Мы будем нуждаться друг в друге еще сильнее. Мы должны будем еще больше помогать друг другу», - подытожил отец Василий.