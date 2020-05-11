Всеукраинская общественная организация «Союз общественных организаций Украины «Народная Рада» 10 мая вручила митрополиту Днепропетровскому и Павлоградскому Иринею награду «Патриот Украины».
Фото: Днепропетровская епархия УПЦ
Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Днепропетровской епархии, вчера архиерею исполнился 81 год.
Награду вручили архиерею «за выдающийся вклад в духовное и патриотическое воспитание общества, настоящий патриотизм и непоколебимую любовь к родной Украине».
Всеукраинская общественная организация «Союз общественных организаций Украины «Народная Рада» создана в 2003 году. В организацию входит 1021 международных благотворительных организаций, 61 всеукраинская благотворительная организация, 92 благотворительных организации, 1064 всеукраинских общественных организаций, 1026 международных организаций, всего 4,6 тыс. общественных объединений.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время